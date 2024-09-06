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Дэрил Мэйкон не смог завершить переход в «Маккаби» по результатам медицинского обследования

Дэрил Мэйкон не прошел медицинское обследование

Мэйкон (28 лет, 188 см) провел сезон-2023/24 в китайском «Шэньчжэне» после ухода из УНИКСа. Защитник набирал 18,9 очка, 3,6 подбора и 6.1 передачи в среднем. Мэйкон подписал соглашение с «Маккаби Тель-Авив» по схеме 1+1, но переход не состоялся по результатам медицинского обследования.

Мэйкон восстанавливается после травмы крестообразной связки, полученной во время игры в Китае.

По словам агента игрока, израильский клуб высказал готовность подождать и предложил разработать совместное решение, которое позволит осуществить сотрудничество после выздоровления.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: EuroHoops
травмы
logoМаккаби Тель-Авив
logoчемпионат Израиля
Дэрил Мэйкон
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