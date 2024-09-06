Дэрил Мэйкон не смог завершить переход в «Маккаби» по результатам медицинского обследования
Дэрил Мэйкон не прошел медицинское обследование
Мэйкон (28 лет, 188 см) провел сезон-2023/24 в китайском «Шэньчжэне» после ухода из УНИКСа. Защитник набирал 18,9 очка, 3,6 подбора и 6.1 передачи в среднем. Мэйкон подписал соглашение с «Маккаби Тель-Авив» по схеме 1+1, но переход не состоялся по результатам медицинского обследования.
Мэйкон восстанавливается после травмы крестообразной связки, полученной во время игры в Китае.
По словам агента игрока, израильский клуб высказал готовность подождать и предложил разработать совместное решение, которое позволит осуществить сотрудничество после выздоровления.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: EuroHoops
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости