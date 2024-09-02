«Атланта» не нашла устраивающие клуб варианты обмена Трэя Янга

«Атланте» не удается выгодно обменять Трэя Янга

По информации инсайдеров ESPN Брайана Уиндхорста и Тима Макмана, «Хоукс» изучали потенциальные варианты по 25-летнему разыгрывающему в межсезонье, но не обнаружили к нему серьезного интереса в лиге.

Нынешняя ценность Янга в переговорах не соответствует ожиданиям команды.

Отмечается, что в противном случае баскетболиста, возможно, уже обменяли бы.

В прошлом году Трэй в среднем набирал 25,7 очка, 2,8 подбора и 10,8 передачи за игру.