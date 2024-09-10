Общий бюджет «Панатинаикоса» на сезон-24/25 составит 50 миллионов евро

Стал известен бюджет «Панатинаикоса» на сезон-24/25.

Общий бюджет греческого клуба составит 50 миллионов евро, из которых 35 миллионов пойдут на регулярные расходы, такие как зарплаты игрокам и персоналу, командировочные и т. д.

15 миллионов евро будут выделены на реконструкцию OAKA Arena в Афинах, которая в прошлом году была передана клубу на следующие 49 лет.

Действующий победитель Евролиги в межсезонье-2024 приобрел трех именитых игроков – Лоренцо Брауна, Омера Юртсевена и Джеди Османа.