«Бруклин» запрашивает крупную компенсацию за Кэмерона Джонсона
«Нетс» высоко ценят Кэмерона Джонсона
Как сообщает New York Post, многие клубы проявляли интерес к форварду, но запросы «Нетс» мешают осуществлению сделки.
На данном этапе обмен 28-летнего баскетболиста с учетом требований «Бруклина» маловероятен.
Джонсон готовится провести второй сезон по 4-летнему контракту на 90 миллионов долларов, который он подписал с «Нетс» в межсезонье-2023. Он заработает 23,6 миллиона долларов за предстоящий розыгрыш.
В минувшем сезоне Кэмерон в среднем набирал по 13,4 очка и 4,3 подбора в 58 матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Post
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