«Бруклин» запрашивает крупную компенсацию за Кэмерона Джонсона

«Нетс» высоко ценят Кэмерона Джонсона

Как сообщает New York Post, многие клубы проявляли интерес к форварду, но запросы «Нетс» мешают осуществлению сделки.

На данном этапе обмен 28-летнего баскетболиста с учетом требований «Бруклина » маловероятен.

Джонсон готовится провести второй сезон по 4-летнему контракту на 90 миллионов долларов, который он подписал с «Нетс» в межсезонье-2023. Он заработает 23,6 миллиона долларов за предстоящий розыгрыш.

В минувшем сезоне Кэмерон в среднем набирал по 13,4 очка и 4,3 подбора в 58 матчах.