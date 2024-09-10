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«Бруклин» запрашивает крупную компенсацию за Кэмерона Джонсона

«Нетс» высоко ценят Кэмерона Джонсона

Как сообщает New York Post, многие клубы проявляли интерес к форварду, но запросы «Нетс» мешают осуществлению сделки.

На данном этапе обмен 28-летнего баскетболиста с учетом требований «Бруклина» маловероятен.

Джонсон готовится провести второй сезон по 4-летнему контракту на 90 миллионов долларов, который он подписал с «Нетс» в межсезонье-2023. Он заработает 23,6 миллиона долларов за предстоящий розыгрыш.

В минувшем сезоне Кэмерон в среднем набирал по 13,4 очка и 4,3 подбора в 58 матчах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Post
возможные переходы
logoБруклин
logoНБА
logoКэмерон Джонсон
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