Китайский игрок Цуй Юнси близок к подписанию двустороннего соглашения с «Бруклином»

Цуй Юнси присоединится к «Нетс»

«Бруклин » заинтересован в услугах китайского форварда (21 год, 199 см) и намерен подписать с ним двустороннее соглашение.

Баскетболист набирал 15,7 очка, 5,8 подбора и 3 передачи в китайском чемпионате в прошедшем сезоне и привлек внимание скаутов НБА .

Цуй Юнси не был выбран на драфте, но выступил за «Портленд» в Летней лиге.

Первоначально баскетболист намеревался подписать негарантированный контракт с «Блэйзерс», но отказался и теперь близок к соглашению с «Нетс».