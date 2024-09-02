Китайский игрок Цуй Юнси близок к подписанию двустороннего соглашения с «Бруклином»
Цуй Юнси присоединится к «Нетс»
«Бруклин» заинтересован в услугах китайского форварда (21 год, 199 см) и намерен подписать с ним двустороннее соглашение.
Баскетболист набирал 15,7 очка, 5,8 подбора и 3 передачи в китайском чемпионате в прошедшем сезоне и привлек внимание скаутов НБА.
Цуй Юнси не был выбран на драфте, но выступил за «Портленд» в Летней лиге.
Первоначально баскетболист намеревался подписать негарантированный контракт с «Блэйзерс», но отказался и теперь близок к соглашению с «Нетс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Netsdaily
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