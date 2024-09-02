Джеди Осман – приоритетная цель «Реала»
«Реал» нацелен на подписание Джеди Османа
По информации Sportando, турецкий форвард (29 лет, 201 см) является приоритетной целью мадридского клуба.
В сезоне-23/24 Осман провел 72 матча за «Сан-Антонио», в среднем набирая 6,8 очка и 2,5 подбора. В настоящее время Джеди является свободным агентом после истечения срока действия 4-летнего контракта на сумму 31 миллион долларов, подписанного в 2019 году.
Не исключено, что Осман получит предложение от «Анадолу Эфеса», в составе которого провел 5 сезонов на старте карьеры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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