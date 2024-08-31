Давис Бертанс, Эван Фурнье и Джеди Осман находятся в сфере интересов «Реала»

«Реал» нацелен на подписание европейского форварда

В сфере интересов мадридского клуба Давис Бертанс , Эван Фурнье и Джеди Осман .

Перечисленные баскетболисты в прошлом сезоне играли в НБА и все еще надеются, что могут получить предложения от клубов североамериканской лиги.

«Реал » ранее покинул Гершон Ябуселе, который перешел в «Филадельфию».