Давис Бертанс, Эван Фурнье и Джеди Осман находятся в сфере интересов «Реала»
«Реал» нацелен на подписание европейского форварда
В сфере интересов мадридского клуба Давис Бертанс, Эван Фурнье и Джеди Осман.
Перечисленные баскетболисты в прошлом сезоне играли в НБА и все еще надеются, что могут получить предложения от клубов североамериканской лиги.
«Реал» ранее покинул Гершон Ябуселе, который перешел в «Филадельфию».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Маттео Андреани
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