Джеди Осман и «Реал» приближаются к заключению сделки
Джеди Осман близок к переходу в «Реал»
Как сообщает Eurohoops, стороны продвинулись в переговорах и в ближайшее время могут заключить сделку.
Турецкий форвард (29 лет, 201 см) в сезоне-23/24 провел 72 матча за «Сан-Антонио», в среднем набирая 6,8 очка и 2,5 подбора.
В настоящее время Джеди является свободным агентом после истечения срока действия 4-летнего контракта на сумму 31 миллион долларов, подписанного в 2019 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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