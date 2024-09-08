«Клипперс» заработают 750 тысяч долларов за проведение сборов и товарищеского матча в Гонолулу
«Клипперс» скооперировались с управлением по туризму Гавайских островов
Клуб заработает 750 тысяч долларов за проведение сборов и товарищеского матча в Гонолулу.
В обмен управление будет названо официальным партнером команды и получит ряд рекламных возможностей.
«Клипперс» поучаствуют в нескольких мероприятиях локальных сообществ.
Тренировочный лагерь команды начнется 1 октября. 5 октября пройдет выставочный матч против «Голден Стэйт».
«Клипперс» нацелены на расширение международной популярности бренда и сотрудничество с местными сообществами и организациями.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Island News
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