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«Клипперс» заработают 750 тысяч долларов за проведение сборов и товарищеского матча в Гонолулу

«Клипперс» скооперировались с управлением по туризму Гавайских островов

Клуб заработает 750 тысяч долларов за проведение сборов и товарищеского матча в Гонолулу.

В обмен управление будет названо официальным партнером команды и получит ряд рекламных возможностей.

«Клипперс» поучаствуют в нескольких мероприятиях локальных сообществ.

Тренировочный лагерь команды начнется 1 октября. 5 октября пройдет выставочный матч против «Голден Стэйт».

«Клипперс» нацелены на расширение международной популярности бренда и сотрудничество с местными сообществами и организациями.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Island News
logoГолден Стэйт
logoКлипперс
logoНБА
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