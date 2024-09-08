«Клипперс» заработают 750 тысяч долларов за проведение сборов и товарищеского матча в Гонолулу

«Клипперс» скооперировались с управлением по туризму Гавайских островов

Клуб заработает 750 тысяч долларов за проведение сборов и товарищеского матча в Гонолулу.

В обмен управление будет названо официальным партнером команды и получит ряд рекламных возможностей.

«Клипперс » поучаствуют в нескольких мероприятиях локальных сообществ.

Тренировочный лагерь команды начнется 1 октября. 5 октября пройдет выставочный матч против «Голден Стэйт ».

«Клипперс» нацелены на расширение международной популярности бренда и сотрудничество с местными сообществами и организациями.