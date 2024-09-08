Владимир Лучич подтвердил интерес со стороны «Партизана» в это межсезонье

Владимир Андроич рассказал о неудачных попытках заполучить Владимира Лучича

Ассистент главного тренера «Партизана » жаловался на «неограниченное» финансирование ряда европейских клубов, осложняющее работу на трансферном рынке.

Владимир Лучич осторожно подтвердил интерес сербской команды, но акцентировал внимание на своем нынешнем контракте.

«У меня еще год с «Баварией». Знакомые пересылали мне это сообщение, но оно очень расплывчатое.

Этим летом у меня были определенные контакты, но я продолжаю быть игроком «Баварии», – заявил сербский форвард.

Лучич играл за «Партизан» с 2008 по 2013 годы,