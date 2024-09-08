Владимир Лучич подтвердил интерес со стороны «Партизана» в это межсезонье
Владимир Андроич рассказал о неудачных попытках заполучить Владимира Лучича
Ассистент главного тренера «Партизана» жаловался на «неограниченное» финансирование ряда европейских клубов, осложняющее работу на трансферном рынке.
Владимир Лучич осторожно подтвердил интерес сербской команды, но акцентировал внимание на своем нынешнем контракте.
«У меня еще год с «Баварией». Знакомые пересылали мне это сообщение, но оно очень расплывчатое.
Этим летом у меня были определенные контакты, но я продолжаю быть игроком «Баварии», – заявил сербский форвард.
Лучич играл за «Партизан» с 2008 по 2013 годы,
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basketball Sphere
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