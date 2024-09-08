  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Владимир Лучич подтвердил интерес со стороны «Партизана» в это межсезонье

Владимир Андроич рассказал о неудачных попытках заполучить Владимира Лучича

Ассистент главного тренера «Партизана» жаловался на «неограниченное» финансирование ряда европейских клубов, осложняющее работу на трансферном рынке.

Владимир Лучич осторожно подтвердил интерес сербской команды, но акцентировал внимание на своем нынешнем контракте.

«У меня еще год с «Баварией». Знакомые пересылали мне это сообщение, но оно очень расплывчатое.

Этим летом у меня были определенные контакты, но я продолжаю быть игроком «Баварии», – заявил сербский форвард.

Лучич играл за «Партизан» с 2008 по 2013 годы,

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basketball Sphere
logoПартизан
logoАдриатическая лига
logoчемпионат Германии
logoВладимир Лучич
Владо Андроич
logoБавария
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«У некоторых клубов практически неограниченные бюджеты». «Партизану» не удалось вернуть в команду Лучича и Милутинова
14 сентября, 10:26
Шабазз Напьер официально стал игроком «Баварии»
14 сентября, 09:50
Драган Тарлач назначен спортивным директором «Баварии»
3 сентября, 10:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Если прошел первого защитника, все становится проще». Эван Фурнье объяснил, почему некоторые считают, что набирать очки в Европе сложнее
1сегодня, 14:21
Лука Дончич о машине мечты: «Bugatti, но она слишком дорогая. Так что посмотрим»
10сегодня, 09:08
Кеньон Мартин о переходе Йонаса Валанчюнаса в «Вашингтон»: «О чем ты думал, парень?»
10сегодня, 07:59
Шакил О’Нил: «Представь, ты приходишь на тренировку, а там Джей Джей Редик орет на тебя. Сразу начнется драка»
24сегодня, 07:30
Кайри Ирвинг о финале против «Бостона»: «Проигрывать – полный отстой. Показал себя не лучшим образом, это не дает мне покоя. Мы вернемся»
2сегодня, 06:41
«Голден Стэйт» рассчитывает подписать Джонатана Кумингу на 5 лет и сумму до 155 миллионов долларов
15сегодня, 06:26
Энджел Риз закончила выступление в своем первом сезоне женской НБА из-за травмы запястья
5сегодня, 06:10
Стеф Карри о спортивном долголетии Леброна Джеймса: «Много деталей, которые люди не видят. Мотивировали друг друга еще больше на оставшееся время»
3сегодня, 05:46
«Не опускай мяч во время разворота, его всегда заберут». Дерек Лайвли поработал с Хаманом Малуачем во время визита в Дьюк
сегодня, 05:22Видео
Маркифф Моррис останется в «Далласе»
1сегодня, 04:44
Ко всем новостям
Последние новости
Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева: «Суперкубок воспринимаем больше как финальный этап предсезонной подготовки»
1сегодня, 14:41
Шейн Ларкин подвернул голеностоп и пропустит около двух недель
сегодня, 12:40
Amazon может добавить матчи 12 клубов НБА, не входящие в программу национальных трансляций, к своему стриминговому пакету
сегодня, 12:20
Джейлен Брансон в шутку предложил фанату обменять часы Rolex на подписанную форму после вирусного видео
1сегодня, 11:59
Эдди Джонсон: «Язвительное отношение к Руди Гоберу – одна из самых странных ситуаций в лиге»
10сегодня, 11:36
Байрон Скотт: «Трэйси Макгрэйди и Винс Картер были талантливее Кобе Брайанта, но он всегда выделялся в матчах против них»
15сегодня, 11:12
Леброн Джеймс саркастически прокомментировал свое видео из 2015 года: «Грубая сила. Никакого мастерства»
1сегодня, 10:50
Гэри Пэйтон стал главным тренером баскетбольной программы колледжа Аламеда
сегодня, 10:15
Хорватская «Цибона» подписала Питера Джока и Энтони Барбера
сегодня, 09:59
Кэмерон Джонсон о месте в планах «Бруклина»: «Сам пытаюсь это понять»
2сегодня, 09:40