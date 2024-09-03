Драган Тарлач назначен спортивным директором «Баварии»

Драган Тарлач получил должность в «Баварии»

Бывший игрок сборной Югославии и бывший начальник сборной Сербии стал спортивным директором мюнхенского клуба.

Тарлач возглавлял сербскую команду, которая завоевала серебро на Олимпийских играх в Париже, на протяжении последних трех лет. Главным тренером сборной был Светислав Пешич .

Сын Пешича Марко является управляющим директором «Баварии».