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Драган Тарлач назначен спортивным директором «Баварии»

Драган Тарлач получил должность в «Баварии»

Бывший игрок сборной Югославии и бывший начальник сборной Сербии стал спортивным директором мюнхенского клуба.

Тарлач возглавлял сербскую команду, которая завоевала серебро на Олимпийских играх в Париже, на протяжении последних трех лет. Главным тренером сборной был Светислав Пешич.

Сын Пешича Марко является управляющим директором «Баварии».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoсборная Сербии
Светислав Пешич
logoчемпионат Германии
Драган Тарлач
logoБавария
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