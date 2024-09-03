Драган Тарлач назначен спортивным директором «Баварии»
Драган Тарлач получил должность в «Баварии»
Бывший игрок сборной Югославии и бывший начальник сборной Сербии стал спортивным директором мюнхенского клуба.
Тарлач возглавлял сербскую команду, которая завоевала серебро на Олимпийских играх в Париже, на протяжении последних трех лет. Главным тренером сборной был Светислав Пешич.
Сын Пешича Марко является управляющим директором «Баварии».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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