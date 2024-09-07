Товарищеские матчи. ЦСКА одолел «Тофаш», «Локомотив-Кубань» победил «Тюрк Телеком»
5-6 сентября состоялись предсезонные товарищеские встречи у команд Лиги ВТБ
В рамках Gloria Cup в Анталии ЦСКА победил «Тофаш», одним из героев концовки стал новичок Алекса Аврамович.
Турецкой команде уступил «Уралмаш», а «Локомотив-Кубань» оказался сильнее другого клуба из Турции – «Тюрк Телекома».
В рамках сбора в Сербии «Енисей» провел шестой товарищеский матч. Подопечные Йовицы Арсича уступили коллективу «Студентски Центар» из Подгорицы.
Товарищеские матчи
ЦСКА – «Тофаш» 84:81
ЦСКА: Аврамович (20 + 6 передач), Жан-Шарль (12), М’Бай (11), Джекири (11)
«Уралмаш»: Эллис (17 + 11 подборов), Мартин (16 + 7 передач)
«Локомотив-Кубань» – «Тюрк Телеком» – 73:63
«Локомотив-Кубань»: Мартюк (14 + 5 подборов), Миллер (14), Кливленд (12)
«Енисей» – «Студентски Центар» – 63:75
«Енисей»: Загретдинов (10), Балашов (9 + 5 подборов).
Опубликовал: Валерий Левкин
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