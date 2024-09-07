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Товарищеские матчи. ЦСКА одолел «Тофаш», «Локомотив-Кубань» победил «Тюрк Телеком»

5-6 сентября состоялись предсезонные товарищеские встречи у команд Лиги ВТБ

В рамках Gloria Cup в Анталии ЦСКА победил «Тофаш», одним из героев концовки стал новичок Алекса Аврамович.

Турецкой команде уступил «Уралмаш», а «Локомотив-Кубань» оказался сильнее другого клуба из Турции – «Тюрк Телекома».

В рамках сбора в Сербии «Енисей» провел шестой товарищеский матч. Подопечные Йовицы Арсича уступили коллективу «Студентски Центар» из Подгорицы.

Товарищеские матчи

ЦСКА – «Тофаш» 84:81

ЦСКА: Аврамович (20 + 6 передач), Жан-Шарль (12), М’Бай (11), Джекири (11)

«Уралмаш» – «Тофаш» – 66:78

«Уралмаш»: Эллис (17 + 11 подборов), Мартин (16 + 7 передач)

«Локомотив-Кубань» – «Тюрк Телеком» – 73:63 

«Локомотив-Кубань»: Мартюк (14 + 5 подборов), Миллер (14), Кливленд (12)

«Енисей» – «Студентски Центар» – 63:75

«Енисей»: Загретдинов (10), Балашов (9 + 5 подборов).

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
товарищеские матчи
logoЦСКА
logoЛокомотив-Кубань
logoТюрк Телеком
logoЕнисей
logoЕдиная лига ВТБ
logoТофаш
logoУралмаш
logoСтудентски центар
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