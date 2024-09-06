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Баскетбольный агент Мишко Ражнатович: «Йокич и Дончич до сих пор являются людьми второго сорта в НБА»

Мишко Ражнатович прокомментировал влияние европейских игроков

«У нас есть Йокич и Дончич, два лучших игрока в НБА. По моему мнению, они до сих пор считаются людьми второго сорта в НБА. Многочисленные контакты в лиге все еще видят Леброна, Дюрэнта и Карри лучшими. Это нормально, но мы думаем по-другому. Нам совсем немного не хватило, чтобы доказать это в Париже.

Ситуация сейчас несравнима с прошлым. Во времена Дражена Петровича европейцы были редкостью. Но теперь лучшие баскетболисты приходят из Европы уже много лет. Нам нужно искать новые звезды. Около 20 игроков прошли драфт из Адриатической лиги в последние 10 лет. НБА никогда еще не была настолько близка», – заявил известный европейский агент.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basketballnetwork
logoЛеброн Джеймс
logoДаллас
logoДенвер
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoАдриатическая лига
logoСтефен Карри
logoДражен Петрович
logoНикола Йокич
logoЛука Дончич
Мишко Ражнатович
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