Баскетбольный агент Мишко Ражнатович: «Йокич и Дончич до сих пор являются людьми второго сорта в НБА»

Мишко Ражнатович прокомментировал влияние европейских игроков

«У нас есть Йокич и Дончич , два лучших игрока в НБА. По моему мнению, они до сих пор считаются людьми второго сорта в НБА. Многочисленные контакты в лиге все еще видят Леброна , Дюрэнта и Карри лучшими. Это нормально, но мы думаем по-другому. Нам совсем немного не хватило, чтобы доказать это в Париже.

Ситуация сейчас несравнима с прошлым. Во времена Дражена Петровича европейцы были редкостью. Но теперь лучшие баскетболисты приходят из Европы уже много лет. Нам нужно искать новые звезды. Около 20 игроков прошли драфт из Адриатической лиги в последние 10 лет. НБА никогда еще не была настолько близка», – заявил известный европейский агент.