Эван Фурнье: «Не хочу повторять опыт последних двух лет в НБА. Было невероятно скучно. Хочу выиграть Евролигу»
Эван Фурнье прокомментировал переход в «Олимпиакос»
«Не хочу повторять опыт последних двух лет в НБА. Было невероятно скучно. Уже задумывался о возвращении в Европу. Мне нужны эмоции, впечатления. Хотелось бы получить большего от НБА. Всего пять раз добирался до плей-офф. Но там невозможно контролировать свою судьбу. После Олимпиады сказал агенту сосредоточиться на «Олимпиакосе».
Контактировал с несколькими сильными командами, в частности, с «Милуоки». Мной интересовались, но это не вылилось ни во что конкретное.
Здесь нужен будет период адаптации, но я играл в рамках ФИБА практически каждое лето в самых важных соревнованиях. Надеюсь получить больше игрового времени. Но в первую очередь хочу выиграть Евролигу», – заключил защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: L’equipe
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости