Эван Фурнье: «Не хочу повторять опыт последних двух лет в НБА. Было невероятно скучно. Хочу выиграть Евролигу»

Эван Фурнье прокомментировал переход в «Олимпиакос»

«Не хочу повторять опыт последних двух лет в НБА. Было невероятно скучно. Уже задумывался о возвращении в Европу. Мне нужны эмоции, впечатления. Хотелось бы получить большего от НБА. Всего пять раз добирался до плей-офф. Но там невозможно контролировать свою судьбу. После Олимпиады сказал агенту сосредоточиться на «Олимпиакосе».

Контактировал с несколькими сильными командами, в частности, с «Милуоки». Мной интересовались, но это не вылилось ни во что конкретное.

Здесь нужен будет период адаптации, но я играл в рамках ФИБА практически каждое лето в самых важных соревнованиях. Надеюсь получить больше игрового времени. Но в первую очередь хочу выиграть Евролигу», – заключил защитник.