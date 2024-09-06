Маозинья Перейра присоединился к тренировочному лагерю «Мемфиса»

Маозинья Перейра поборется за место в составе «Гриззлис»

Форвард (24 года, 203 см) подписал негарантированный контракт с клубом и поучаствует в сборах команды.

Перейра оформил два 10-дневных контракта с «Мемфисом » в конце прошлого сезона и отыграл 7 матчей, набирая 6,9 очка и 5,3 подбора при 38,5% точности из-за дуги.

Большую часть сезона он провел в G-лиге.

Перейра выходил со скамейки за сборную Бразилии в матчах олимпийского баскетбольного турнира.