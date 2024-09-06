  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Маозинья Перейра присоединился к тренировочному лагерю «Мемфиса»

Маозинья Перейра поборется за место в составе «Гриззлис»

Форвард (24 года, 203 см) подписал негарантированный контракт с клубом и поучаствует в сборах команды.

Перейра оформил два 10-дневных контракта с «Мемфисом» в конце прошлого сезона и отыграл 7 матчей, набирая 6,9 очка и 5,3 подбора при 38,5% точности из-за дуги.

Большую часть сезона он провел в G-лиге.

Перейра выходил со скамейки за сборную Бразилии в матчах олимпийского баскетбольного турнира.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
переходы
logoМемфис
logoсборная Бразилии
logoНБА
G-лига
Маозинья Перейра
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мемфис» отчислит Мамади Диаките, полученного в обмене Заира Уильямса
27 августа, 16:50
«Очень крутой момент». Маозинья Перейра прокомментировал постер-данк через Руди Гобера
327 июля, 18:58Видео
Бруно Кабокло и Марселиньо Уэртас – в составе сборной Бразилии на олимпийскую квалификацию
1 июля, 07:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок Кондрашина и Белова. «Зенит» и УНИКС сыграют в финале, «Пари НН» победил МБА-МАИ и взял 3-е место
34 минуты назадLive
Жоаким Ноа о Джа Морэнте и Деррике Роузе: «Роуз был немного более взрывным»
254 минуты назад
Тристан Томпсон останется в «Кливленде» еще на один год
1сегодня, 15:39
Патрик Беверли о Викторе Вембаньяме: «Он будет лучшим игроком НБА в следующем сезоне»
1сегодня, 15:25
Андре Миллер: «Если Джейлен Брансон повторит то, что делал в плей-офф, я назову его мегазвездой»
1сегодня, 14:53
Шейн Баттье, Дерек Лайвли, Ар Джей Барретт и другие выпускники Дьюка посетили ежегодное мероприятие университета
сегодня, 13:45
Руди Гобер о нападках Шакила О’Нила: «Ему необязательно это делать, чтобы оставаться актуальным. Грустно видеть подобное»
11сегодня, 11:47
В Загребе прошел матч в память о Дражене Петровиче. «Команда Дражена» победила сборную Хорватии
1сегодня, 11:22
«Майами» воспользовался опцией и продлил контракт Николы Йовича до 2026 года
сегодня, 10:46
Грег Оден: «У нас с Роем и Олдриджем было бы особенное трио, если бы не травмы»
9сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Ник Янг предпочел Кевина Гарнетта Тиму Данкану: «Поставь Кей Джи в ту же команду, и у него будет такое же количество перстней»
13 минут назад
Эйжа Уилсон о необходимых изменениях в женской НБА: «Если копать глубже, то освещение игроков»
1сегодня, 15:12
Фрагискос Алвертис станет европейским послом от «Панатинаикоса»
сегодня, 14:35
«Никс» не намерены подписывать Райана Арчидиаконо
сегодня, 14:18
Женская НБА. «Атланта» примет «Даллас», «Индиана» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
сегодня, 13:59
«Даллас» бесплатно покажет матчи команды по региональному телевидению после расторжения контракта с кабельным оператором
1сегодня, 13:22
«Получил удовольствие от разговоров с Желько Обрадовичем». Марио Хезоня подтвердил интерес «Партизана» к игроку «Реала»
сегодня, 13:00
«Страсбур» подписал Джеффа Роберсона
сегодня, 12:38
Кеон Эллис: «Сложнее всего защищаться против Кайри Ирвинга»
1сегодня, 12:31
Василие Мицич: «Начну сезон в «Шарлотт». Это официально»
сегодня, 12:21