Маозинья Перейра присоединился к тренировочному лагерю «Мемфиса»
Маозинья Перейра поборется за место в составе «Гриззлис»
Форвард (24 года, 203 см) подписал негарантированный контракт с клубом и поучаствует в сборах команды.
Перейра оформил два 10-дневных контракта с «Мемфисом» в конце прошлого сезона и отыграл 7 матчей, набирая 6,9 очка и 5,3 подбора при 38,5% точности из-за дуги.
Большую часть сезона он провел в G-лиге.
Перейра выходил со скамейки за сборную Бразилии в матчах олимпийского баскетбольного турнира.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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