Неманя Недович собрал идеального игрока Евролиги из Джеймса, Ховарда, Слукаса, Ларкина, Гранта и Кампаццо
Немяне Недовичу предложили собрать идеального баскетболиста Евролиги
Защитнику «Црвены Звезды» было нельзя выбирать партнеров по команде.
Броски: Маркус Ховард («Баскония»);
Дриблинг: Майк Джеймс («Монако»);
IQ: Костас Слукас («Панатинаикос»);
Скорость: Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»);
Защита: Джериан Грант («Панатинаикос»);
Розыгрыш: Факундо Кампаццо («Реал»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
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