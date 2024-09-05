Неманя Недович собрал идеального игрока Евролиги из Джеймса, Ховарда, Слукаса, Ларкина, Гранта и Кампаццо

Немяне Недовичу предложили собрать идеального баскетболиста Евролиги

Защитнику «Црвены Звезды» было нельзя выбирать партнеров по команде.

Броски : Маркус Ховард («Баскония »);

Дриблинг : Майк Джеймс («Монако »);

IQ : Костас Слукас («Панатинаикос»);

Скорость : Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»);

Защита : Джериан Грант («Панатинаикос»);

Розыгрыш : Факундо Кампаццо («Реал»).