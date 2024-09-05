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Неманя Недович собрал идеального игрока Евролиги из Джеймса, Ховарда, Слукаса, Ларкина, Гранта и Кампаццо

Немяне Недовичу предложили собрать идеального баскетболиста Евролиги

Защитнику «Црвены Звезды» было нельзя выбирать партнеров по команде.

Броски: Маркус ХовардБаскония»);

Дриблинг: Майк ДжеймсМонако»);

IQ: Костас Слукас («Панатинаикос»);

Скорость: Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»);

Защита: Джериан Грант («Панатинаикос»);

Розыгрыш: Факундо Кампаццо («Реал»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
logoАнадолу Эфес
logoПанатинаикос
logoБаскония
logoЦрвена Звезда
logoРеал
logoКостас Слукас
logoФакундо Кампаццо
logoШейн Ларкин
logoМайк Джеймс 1990
logoДжериан Грант
logoМонако
logoМаркус Ховард
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