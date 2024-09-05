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Дуайт Ховард примет участие в шоу «Танцы со звездами»

Дуайт Ховард появится в 33-м сезоне танцевального шоу

Центровой примет участие в программе «Танцы со звездами».

«Постараюсь повеселиться по максимуму. Улыбаться. Я танцую всю свою жизнь. Очень благодарен за эту возможность.

Несколько лет собирался принять участие в шоу, теперь у меня организовалось свободное от баскетбола время», – заявил Ховард.

Ранее победителем конкурса становился Иман Шамперт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Good Morning America
светская хроника
logoДуайт Ховард
logoНБА
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