Джи Джи Джексон пропустит как минимум 3 месяца после операции в связи с переломом кости стопы

Джи Джи Джексон выбыл на длительный срок

Форвард «Мемфиса » перенес операцию по восстановлению сломанной пятой плюсневой кости правой стопы и пропустит как минимум 3 месяца.

Джексон, выбранный во втором раунде драфта 2023 года, получил травму, когда неудачно приземлился на ногу во время тренировки в конце августа.

19-летний Джексон был самым молодым игроком НБА в прошлом сезоне. Джи Джи набирал в среднем 14,6 очка и 4,1 подбора и был выбран во вторую сборную новичков.