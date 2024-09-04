Джи Джи Джексон пропустит как минимум 3 месяца после операции в связи с переломом кости стопы
Джи Джи Джексон выбыл на длительный срок
Форвард «Мемфиса» перенес операцию по восстановлению сломанной пятой плюсневой кости правой стопы и пропустит как минимум 3 месяца.
Джексон, выбранный во втором раунде драфта 2023 года, получил травму, когда неудачно приземлился на ногу во время тренировки в конце августа.
19-летний Джексон был самым молодым игроком НБА в прошлом сезоне. Джи Джи набирал в среднем 14,6 очка и 4,1 подбора и был выбран во вторую сборную новичков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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