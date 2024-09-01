«Филадельфия» подписала негарантированный контракт с Максом Фидлером

Макс Фидлер присоединился к «Филадельфии»

Форвард (23 года, 208 см) провел 5 сезонов в университете Райса. Фидлер набирал 9,3 очка, 9,3 подбора и 5,3 передачи в прошлом сезоне. Баскетболист установил рекорды университета по общему количеству подборов (1144), передач (571), проценту с игры (65,8), сыгранным матчам (148) и выходам в старте (135).

Негарантированный контракт по форме Exhibit 10 позволит форварду побороться за место в ростере «Сиксерс».