Пилот гоночной команды Майкла Джордана стал победителем регулярного чемпионата NASCAR

Майкл Джордан наконец-то стал победителем в качестве владельца

Знаменитый баскетболист не смог добиться крупных успехов за более чем десятилетие в качестве владельца клуба НБА «Шарлотт », но всего за четыре года в качестве владельца гоночной команды серии NASCAR выиграл свой первый титул.

Джордан и Денни Хэмлин стали соучредителями 23XI Racing в сентябре 2020 года, а в сентябре 2024-го ее гонщик Тайлер Реддик стал победителем регулярного чемпионата NASCAR.

Фото : NASCAR