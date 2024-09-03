Пилот гоночной команды Майкла Джордана стал победителем регулярного чемпионата NASCAR
Майкл Джордан наконец-то стал победителем в качестве владельца
Знаменитый баскетболист не смог добиться крупных успехов за более чем десятилетие в качестве владельца клуба НБА «Шарлотт», но всего за четыре года в качестве владельца гоночной команды серии NASCAR выиграл свой первый титул.
Джордан и Денни Хэмлин стали соучредителями 23XI Racing в сентябре 2020 года, а в сентябре 2024-го ее гонщик Тайлер Реддик стал победителем регулярного чемпионата NASCAR.
Фото: NASCAR
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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