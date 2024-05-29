Брэндон Миллер о первой встрече с Джорданом: «Он устроил трешток, а затем запустил «сквозняк» со штрафного»

Теги Майкл Джордан Шарлотт НБА Брэндон Миллер Баскетбол

Брэндон Миллер рассказал о первой встрече с Майклом Джорданом.

В сезоне-23/24 2-й номер драфта прошлого года дебютировал за «Шарлотт», который на протяжении 13 лет находился во владении 6-кратного чемпиона НБА.

«Первая встреча? Да нормально все было, нормально прошло. Ну как. Это был мой первый просмотр. Он устроил трешток. А потом я увидел, как он запускает «сквозняк» со штрафного. Джордан промахивается с линии, с ума сойти.

Ему 60? Да все равно. Джордан не попадает даже в дужку со штрафного. Это что-то нереальное... Он все говорил, что я не могу удержать мяч в одной руке. Но я могу, конечно. Левой могу, а правой нет», – рассказал Миллер.

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