Юные баскетболисты из Курска проводят тренировочный сбор в Костромской области

Курские баскетболисты проводят тренировочный сбор в Костромской области

Учебно-тренировочные мероприятия организованы при поддержке РФБ , администрации Костромской области и Федерации баскетбола Костромской области.

60 воспитанников и 3 тренера МБОУ ДО «Спортивная школа Октябрьского района Курской области» проводят сбор с 30 августа по 14 сентября на базе «Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лесная сказка». Баскетболисты будут тренироваться на стадионе и в спортзале местной школы, а также посетят экскурсии по Костроме и Костромской области.

Размещение спортсменов было организовано по поручению губернатора Костромской области Сергея Ситникова в рамках программы оказания помощи жителям Курской области. Региональная администрация предоставила проживание и зал для тренировок, а РФБ покрыла транспортные расходы.

РФБ выражает благодарность губернатору Костромской области Сергею Ситникову, врио губернатора Курской области Виктору Карамышеву, президенту Федерации баскетбола Костромской области Григорию Меньшикову и председателю Комитета по физической культуре и спорту Костромской области Павлу Чепогузову.