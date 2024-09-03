Юные баскетболисты из Курска проводят тренировочный сбор в Костромской области
Учебно-тренировочные мероприятия организованы при поддержке РФБ, администрации Костромской области и Федерации баскетбола Костромской области.
60 воспитанников и 3 тренера МБОУ ДО «Спортивная школа Октябрьского района Курской области» проводят сбор с 30 августа по 14 сентября на базе «Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лесная сказка». Баскетболисты будут тренироваться на стадионе и в спортзале местной школы, а также посетят экскурсии по Костроме и Костромской области.
Размещение спортсменов было организовано по поручению губернатора Костромской области Сергея Ситникова в рамках программы оказания помощи жителям Курской области. Региональная администрация предоставила проживание и зал для тренировок, а РФБ покрыла транспортные расходы.
РФБ выражает благодарность губернатору Костромской области Сергею Ситникову, врио губернатора Курской области Виктору Карамышеву, президенту Федерации баскетбола Костромской области Григорию Меньшикову и председателю Комитета по физической культуре и спорту Костромской области Павлу Чепогузову.
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