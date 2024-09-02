Брэндон Ингрэм пропустил необязательный тренировочный лагерь игроков «Пеликанс»

Брэндон Ингрэм не поехал на добровольные сборы «Нового Орлеана»

Форвард стал единственным, кроме Даниэля Тайса , отыгравшего в олимпийском баскетбольном турнире, кто пропустил необязательный тренировочный лагерь в Калифорнии.

Ингрэм ведет на данный момент безуспешные переговоры о продлении с клубом, у игрока остался последний год по текущему соглашению. По информации ряда источников, баскетболист намерен добиваться максимального контракта.

Ранее сообщалось, что необязательные сборы намерены посетить все игроки клуба, за исключением Тайса.