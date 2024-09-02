Брэндон Ингрэм пропустил необязательный тренировочный лагерь игроков «Пеликанс»
Брэндон Ингрэм не поехал на добровольные сборы «Нового Орлеана»
Форвард стал единственным, кроме Даниэля Тайса, отыгравшего в олимпийском баскетбольном турнире, кто пропустил необязательный тренировочный лагерь в Калифорнии.
Ингрэм ведет на данный момент безуспешные переговоры о продлении с клубом, у игрока остался последний год по текущему соглашению. По информации ряда источников, баскетболист намерен добиваться максимального контракта.
Ранее сообщалось, что необязательные сборы намерены посетить все игроки клуба, за исключением Тайса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Шэмита Дуа
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