Брайан Уиндхорст: «Брэндон Ингрэм не игрок уровня максимального контракта»

Брэндон Ингрэм ведет переговоры с «Пеликанс» по продлению соглашения

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал ситуацию с форвардом.

«На Ингрэма очень ограниченный спрос, потому что он ясно дал понять, что хочет максимальный контракт. По то же причине, по которой «Новый Орлеан » не хочет давать ему максимум, другие клубы не стремятся заполучить этот источник дискомфорта.

У него был достаточно приличный год. Но его влияние на результат серьезно снизилось. Он может делать многое на паркете. Полезен в атаке. Против него сложно защищаться из-за его габаритов.

Но он постоянно вылетает с травмами. И это не одна конкретная проблема. Их много. Он всего один раз попадал на Матч всех звезд за 8 лет в лиге.

На данный момент он не заслуживает максимального контракта», – заключил эксперт.