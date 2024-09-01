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Брайан Уиндхорст: «Брэндон Ингрэм не игрок уровня максимального контракта»

Брэндон Ингрэм ведет переговоры с «Пеликанс» по продлению соглашения

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал ситуацию с форвардом.

«На Ингрэма очень ограниченный спрос, потому что он ясно дал понять, что хочет максимальный контракт. По то же причине, по которой «Новый Орлеан» не хочет давать ему максимум, другие клубы не стремятся заполучить этот источник дискомфорта.

У него был достаточно приличный год. Но его влияние на результат серьезно снизилось. Он может делать многое на паркете. Полезен в атаке. Против него сложно защищаться из-за его габаритов.

Но он постоянно вылетает с травмами. И это не одна конкретная проблема. Их много. Он всего один раз попадал на Матч всех звезд за 8 лет в лиге.

На данный момент он не заслуживает максимального контракта», – заключил эксперт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, NBA on ESPN
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoБрэндон Ингрэм
Брайан Уиндхорст
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