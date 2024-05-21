Кейтлин Кларк подписала многолетний контракт с Wilson

Восходящая звезда WNBA Кейтлин Кларк подписала контракт с компанией Wilson.

Первый номер драфта женской НБА-2024 Кейтлин Кларк заключила многолетнее партнерское соглашение с WIlson, которое будет включать в себя именную баскетбольную коллекцию.

По данным Boardroom, ранее единственным спортсменом, который разработал именную коллекцию с WIlson, был .

Компания уже выпустила три бело-золотистых баскетбольных мяча Wilson с брендом Clark под названиями Threes Up, Record Breaker и Crowd Maestro.

Кларк уже заключила контракты с Nike, Gatorade, State Farm и другими компаниями.