Кейтлин Кларк подписала многолетний контракт с Wilson

Теги Майкл Джордан женская НБА НБА Индиана жен Wilson Кейтлин Кларк Баскетбол

Восходящая звезда WNBA Кейтлин Кларк подписала контракт с компанией Wilson.

Первый номер драфта женской НБА-2024 Кейтлин Кларк заключила многолетнее партнерское соглашение с WIlson, которое будет включать в себя именную баскетбольную коллекцию.

По данным Boardroom, ранее единственным спортсменом, который разработал именную коллекцию с WIlson, был Майкл Джордан.

Компания уже выпустила три бело-золотистых баскетбольных мяча Wilson с брендом Clark под названиями Threes Up, Record Breaker и Crowd Maestro.

Кларк уже заключила контракты с Nike, Gatorade, State Farm и другими компаниями.

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