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Александер Бальцеровски перешел в «Уникаху»

Александер Бальцеровски продолжит карьеру в «Уникахе»

Польский центровой (23 года, 216 см) получил ограниченное игровое время в «Панатинаикосе» в прошлом сезоне, набирая 2,8 очка и 1,3 подбора в среднем в матчах Евролиги.

Греческий клуб намеревался сохранить «большого» в своем составе, но приобретение Омера Юртсевена заставило «Пао» изменить планы.

«Уникаха» победила в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов и сумела сохранить ядро своего ростера.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Уникахи»
возможные переходы
logoПанатинаикос
logoУникаха
logoчемпионат Испании
logoОмер Юртсевен
Лига чемпионов
Александер Бальцеровски
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