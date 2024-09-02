Александер Бальцеровски перешел в «Уникаху»

Александер Бальцеровски продолжит карьеру в «Уникахе»

Польский центровой (23 года, 216 см) получил ограниченное игровое время в «Панатинаикосе » в прошлом сезоне, набирая 2,8 очка и 1,3 подбора в среднем в матчах Евролиги.

Греческий клуб намеревался сохранить «большого» в своем составе, но приобретение Омера Юртсевена заставило «Пао» изменить планы.

«Уникаха » победила в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов и сумела сохранить ядро своего ростера.