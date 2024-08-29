Омер Юртсевен присоединится к «Панатинаикосу»

Омер Юртсевен переедет в Европу.

Центровой (26 лет, 211 см) был близок к подписанию контракта с греческим клубом, но исследовал возможности остаться в НБА. По сообщению издания SDNA, переговоры между сторонами подошли к завершению, и Юртсевен будет выступать за «Панатинаикос» в следующем сезоне.

Турецкий центровой играл за «Юту» в сезоне-2023/24, набирая 4,6 очка и 4,3 подбора за 11,4 минуты в среднем в 48 матчах.

Контракт центрового с греческим клубом рассчитан на 2 года с опцией команды на второй. Юртсевен будет получать около 1 миллиона евро в год.

Приобретение баскетболиста снова поднимает вопрос с обменом Александера Бальцеровски , которого клуб решил сохранить на следующий сезон, но в данный момент главный тренер Эргин Атаман строит планы с учетом присутствия польского «большого» в составе команды.