Эван Фурнье и «Олимпиакос» согласовали контракт на 2 года и 5 миллионов евро (Маттео Андреани)
По сообщению инсайдера Маттео Андреани, французский защитник (31 год, 198 см) подпишет с клубом двухлетний контракт на 5 миллионов евро.
Фурнье провел 3 неполных сезона в «Никс», где не попал в основную ротацию Тома Тибодо и не получал достаточно игрового времени. Баскетболист заканчивал прошлый сезон в «Детройте», после участия в обмене Бояна Богдановича и Алека Беркса, и отыграл 29 матчей за команду, набирая 7,2 очка, 1,9 подбора и 1,6 передачи за 18,7 минуты в среднем.
Фурнье поучаствовал в олимпийском баскетбольном турнире и помог Франции завоевать серебро, но, несмотря на активный поиск вариантов продолжения карьеры в НБА, оставался в позиции свободного агента.
Ранее баскетболист называл «Олимпиакос» предпочительным вариантом в случае возвращения в Европу.
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