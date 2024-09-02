Эван Фурнье и «Олимпиакос» согласовали контракт на 2 года и 5 миллионов евро (Маттео Андреани)

Эван Фурнье продолжит карьеру в «Олимпиакосе»

По сообщению инсайдера Маттео Андреани, французский защитник (31 год, 198 см) подпишет с клубом двухлетний контракт на 5 миллионов евро.

Фурнье провел 3 неполных сезона в «Никс», где не попал в основную ротацию Тома Тибодо и не получал достаточно игрового времени. Баскетболист заканчивал прошлый сезон в «Детройте », после участия в обмене Бояна Богдановича и Алека Беркса , и отыграл 29 матчей за команду, набирая 7,2 очка, 1,9 подбора и 1,6 передачи за 18,7 минуты в среднем.

Фурнье поучаствовал в олимпийском баскетбольном турнире и помог Франции завоевать серебро, но, несмотря на активный поиск вариантов продолжения карьеры в НБА, оставался в позиции свободного агента.

Ранее баскетболист называл «Олимпиакос» предпочительным вариантом в случае возвращения в Европу.