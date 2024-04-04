Алек Беркс подписал соглашение с агентством Klutch Sports

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Алек Беркс выходит на рынок свободных агентов летом 2024 года.

Защитник перешел в «Никс» 8 Февраля 2024 года в результате обмена из «Детройта». Беркс провел 20 матчей за «Нью-Йорк», набирая 7,2 очка за 14,2 минуты в среднем.

Защитник проводит последний сезон по текущему контракту с зарплатой в 10,5 миллионов долларов.

В преддверии межсезонья 32-летний игрок сменил агентство, представляющее его интересы. Беркс прекратил сотрудничество с Octagon и подписал соглашение с Klutch Sports.

Среди клиентов Klutch Sports: Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Трэй Янг, Дрэймонд Грин и Зак Лавин

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