Алек Беркс подписал соглашение с агентством Klutch Sports
Алек Беркс выходит на рынок свободных агентов летом 2024 года.
Защитник перешел в «Никс» 8 Февраля 2024 года в результате обмена из «Детройта». Беркс провел 20 матчей за «Нью-Йорк», набирая 7,2 очка за 14,2 минуты в среднем.
Защитник проводит последний сезон по текущему контракту с зарплатой в 10,5 миллионов долларов.
В преддверии межсезонья 32-летний игрок сменил агентство, представляющее его интересы. Беркс прекратил сотрудничество с Octagon и подписал соглашение с Klutch Sports.
Среди клиентов Klutch Sports: Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Трэй Янг, Дрэймонд Грин и Зак Лавин