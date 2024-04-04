Алек Беркс подписал соглашение с агентством Klutch Sports

Алек Беркс выходит на рынок свободных агентов летом 2024 года.

Защитник перешел в «Никс» 8 Февраля 2024 года в результате обмена из « ». Беркс провел 20 матчей за « », набирая 7,2 очка за 14,2 минуты в среднем.

Защитник проводит последний сезон по текущему контракту с зарплатой в 10,5 миллионов долларов.

В преддверии межсезонья 32-летний игрок сменил агентство, представляющее его интересы. Беркс прекратил сотрудничество с Octagon и подписал соглашение с Klutch Sports.

Среди клиентов Klutch Sports: , , Трэй Янг, и Зак Лавин