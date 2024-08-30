Эваном Фурнье интересуются клубы из Испании, Италии и Франции, защитник может вернуться в Европу

Эван Фурнье может покинуть НБА

Защитник сборной Франции заявлял, что сосредоточен на поиске вариантов продолжения карьеры в лиге, но на данный момент остается свободным агентом.

Фурнье является объектом интереса ряда европейских клубов из Испании, Италии и Франции.

Сам защитник ранее писал в соцсети X, что предпочел бы играть в Греции за «Олимпиакос», если уйдет из НБА .

Фурнье заканчивал прошлый сезон в «Детройте » и отыграл 29 матчей за команду, набирая 7,2 очка, 1,9 подбора и 1,6 передачи за 18,7 минуты в среднем.

Защитник помог сборной Франции завоевать серебро олимпийского баскетбольного турнира.