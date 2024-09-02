  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Таи Одиасе стал вторым натурализованным игроком сборной Пуэрто-Рико

Таи Одиасе получил возможность выступать за сборную Пуэрто-Рико

Пуэрториканская федерация баскетбола официально объявила, что 28-летний центровой был утвержден ФИБА в качестве нового игрока национальной команды.

Одиасе, который также имеет нигерийские корни, родился в США. 

Таи минувшим летом играл в лиге Пуэрто-Рико, набирая в среднем 19,1 очка и 6,8 подбора. Он будет представлять турецкий «Бахчешехир» в предстоящем сезоне.

Одиасе станет вторым натурализованным игроком, имеющим право выступать за Пуэрто-Рико. Ранее такую возможность получил бигмен Исмаэль Ромеро, который, в частности, сыграл за национальную сборную на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoсборная Пуэрто-Рико
Таи Одиасе
Исмаэль Ромеро
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тадас Седекерскис: «Для Литвы, где баскетбол – вторая религия, отсутствие на Олимпиаде в течение 8 лет стало очень серьезным ударом»
1825 августа, 10:35
«Когда ничего не делал, но получил «пятерку». Тайриз Халибертон с юмором отнесся к золотой медали Олимпиады
1611 августа, 07:34Фото
Сколько раз сборная США по баскетболу проигрывала на Олимпиаде? О двух поражениях вы точно знаете
79 августа, 06:31
Баскетболисты – самые дорогие спортсмены Олимпиады. Но не во всех сборных есть богачи
167 августа, 15:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Атланта» не нашла устраивающие клуб варианты обмена Трэя Янга
256 минут назад
Женская НБА. «Миннесота» победила «Чикаго», 28 очков и 12 передач Кларк помогли «Индиане» взять верх над «Далласом» и другие результаты
1сегодня, 04:19
Трэйси Макгрэйди о сборной США: «Ищу парней уровня Стефа Карри, Кей Ди и Леброна. И не вижу никого»
26вчера, 17:09
Брайан Уиндхорст: «Брэндон Ингрэм не игрок уровня максимального контракта»
12вчера, 14:42
«Вот черт! Это действительно круто!». Леброн Джеймс рассказал о своих ощущениях от совместной работы с сыном
3вчера, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Агентство Шабазза Напьера подтвердило переход игрока в «Баварию»
сегодня, 04:33
Джуда Минц присоединился к «Филадельфии», подписав негарантированный контракт
1вчера, 19:25
Шабазз Напьер подписал контракт с «Баварией» (Христос Харпидис)
вчера, 19:05
«Наш гость – человек, который спас мою баскетбольную карьеру». Антон Понкрашов пообщался с врачом ПФК ЦСКА Эдуардом Безугловым в новом выпуске своего подкаста
вчера, 18:25Видео
«Барселона» провела первый матч в новом составе, разгромив «Бэйцзин Дакс» во время выездного турне в Китае (99:57)
вчера, 17:59