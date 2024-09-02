Таи Одиасе стал вторым натурализованным игроком сборной Пуэрто-Рико
Таи Одиасе получил возможность выступать за сборную Пуэрто-Рико
Пуэрториканская федерация баскетбола официально объявила, что 28-летний центровой был утвержден ФИБА в качестве нового игрока национальной команды.
Одиасе, который также имеет нигерийские корни, родился в США.
Таи минувшим летом играл в лиге Пуэрто-Рико, набирая в среднем 19,1 очка и 6,8 подбора. Он будет представлять турецкий «Бахчешехир» в предстоящем сезоне.
Одиасе станет вторым натурализованным игроком, имеющим право выступать за Пуэрто-Рико. Ранее такую возможность получил бигмен Исмаэль Ромеро, который, в частности, сыграл за национальную сборную на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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