Таи Одиасе стал вторым натурализованным игроком сборной Пуэрто-Рико

Таи Одиасе получил возможность выступать за сборную Пуэрто-Рико

Пуэрториканская федерация баскетбола официально объявила, что 28-летний центровой был утвержден ФИБА в качестве нового игрока национальной команды.

Одиасе, который также имеет нигерийские корни, родился в США.

Таи минувшим летом играл в лиге Пуэрто-Рико, набирая в среднем 19,1 очка и 6,8 подбора. Он будет представлять турецкий «Бахчешехир» в предстоящем сезоне.

Одиасе станет вторым натурализованным игроком, имеющим право выступать за Пуэрто-Рико. Ранее такую возможность получил бигмен Исмаэль Ромеро, который, в частности, сыграл за национальную сборную на Олимпийских играх 2024 года в Париже.