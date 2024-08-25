Тадас Седекерскис: «Для Литвы, где баскетбол – вторая религия, отсутствие на Олимпиаде в течение 8 лет стало очень серьезным ударом»

Тадас Седеркерскис прокомментировал провал сборной Литвы.

Национальная команда проиграла Пуэрто-Рико в квалификационном турнире и не поехала на Олимпиаду во второй раз подряд.

«Для Литвы, где баскетбол – вторая религия, отсутствие на Олимпиаде в течение 8 лет стало очень серьезным ударом. Постарался забыть об этом как можно скорее.

Это болезненный удар, потому что игры проводятся раз в четыре года. В лучшем случае я смогу попасть на олимпийский турнир, когда мне будет 30 лет. Нам всем предстоит стать лучше, чтобы не допустить подобного провала снова», – заключил форвард сборной, играющий за «Басконию».