Тадас Седекерскис: «Для Литвы, где баскетбол – вторая религия, отсутствие на Олимпиаде в течение 8 лет стало очень серьезным ударом»
Тадас Седеркерскис прокомментировал провал сборной Литвы.
Национальная команда проиграла Пуэрто-Рико в квалификационном турнире и не поехала на Олимпиаду во второй раз подряд.
«Для Литвы, где баскетбол – вторая религия, отсутствие на Олимпиаде в течение 8 лет стало очень серьезным ударом. Постарался забыть об этом как можно скорее.
Это болезненный удар, потому что игры проводятся раз в четыре года. В лучшем случае я смогу попасть на олимпийский турнир, когда мне будет 30 лет. Нам всем предстоит стать лучше, чтобы не допустить подобного провала снова», – заключил форвард сборной, играющий за «Басконию».
А вот то что литовцы не способны пройти Пуэрто-Рико которые были главным недоразумением на Олимпиаде говорит лично для меня о многом. Они мягко говоря далеко не грекам в Афинах с фриком во главе в квалификации проиграли в последнем решающем владении.
Таким сборным как нынешняя Пуэрто-Рико уважающая себя сборная просто не имеет право проигрывать.
Там для начала нужно навести порядок в федерации баскетбола. Там такой жук как Бальчунас на полном серьезе говорит : "проблем никаких нет, мы в элите мирового баскетбола".....