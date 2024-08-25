Тадас Седекерскис: «Для Литвы, где баскетбол – вторая религия, отсутствие на Олимпиаде в течение 8 лет стало очень серьезным ударом»

Теги Баскония сборная Литвы сборная Пуэрто-Рико олимпийский баскетбольный турнир Тадас Седекерскис Баскетбол

Тадас Седеркерскис прокомментировал провал сборной Литвы.

Национальная команда проиграла Пуэрто-Рико в квалификационном турнире и не поехала на Олимпиаду во второй раз подряд.

«Для Литвы, где баскетбол – вторая религия, отсутствие на Олимпиаде в течение 8 лет стало очень серьезным ударом. Постарался забыть об этом как можно скорее.

Это болезненный удар, потому что игры проводятся раз в четыре года. В лучшем случае я смогу попасть на олимпийский турнир, когда мне будет 30 лет. Нам всем предстоит стать лучше, чтобы не допустить подобного провала снова», – заключил форвард сборной, играющий за «Басконию».

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16 комментариев
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Ответ P@sha
Да нормальный у них состав, уж для попадания на ОИ вполне. Подвёл-то в финале квалификации самый что ни на есть игрок класса А, Сабонис.
Ну то что Сабонис не соответствует классу А в международном баскетболе уже года как 3-4 не для кого не секрет. В отличии кстати от того же Валанчунаса, которого литовцам действительно очень не хватало и который в международном баскетболе всегда очень органичен.
А вот то что литовцы не способны пройти Пуэрто-Рико которые были главным недоразумением на Олимпиаде говорит лично для меня о многом. Они мягко говоря далеко не грекам в Афинах с фриком во главе в квалификации проиграли в последнем решающем владении.
Таким сборным как нынешняя Пуэрто-Рико уважающая себя сборная просто не имеет право проигрывать.
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У литовцев в нынешние времена нет игроков класса А в задней линии. Юношеские и молодежные сборные не способны попасть в полуфинал Евробаскетов, стали слишком уж психологически слабы и где-то даже стали мягкими как те самые сладкие булочки. Ситуация очень непростая. Настоящим спасением может стать дебют в сборной американского литовца highly rated Матаса Бузелиса, который с ростом 2,08 имеет дриблинг лучше чем все игроки задней линии сборной Литвы вместе взятые. Вся надежда только на него, потому что с нынешними игроками невозможно решать серьезные задачи.
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Ответ P@sha
Французы как-то без сильного ПГ обошлись.
Поправьте, если ошибаюсь, но сборная Франции автоматически попала на ОИ как хозяйка турнира. Что же касается выступлений на самом турнире, то не смотря на схожую проблему с разыгрывающими, состав у Франции на много сильнее. Многие игроки или играют в НБА, или раньше играли там. А потом домашние трибуны и лояльное судейство тоже ещё никто не отменял.
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+3
Ответ vaslover
У литовцев в нынешние времена нет игроков класса А в задней линии. Юношеские и молодежные сборные не способны попасть в полуфинал Евробаскетов, стали слишком уж психологически слабы и где-то даже стали мягкими как те самые сладкие булочки. Ситуация очень непростая. Настоящим спасением может стать дебют в сборной американского литовца highly rated Матаса Бузелиса, который с ростом 2,08 имеет дриблинг лучше чем все игроки задней линии сборной Литвы вместе взятые. Вся надежда только на него, потому что с нынешними игроками невозможно решать серьезные задачи.
Якученис, думаю, должен вырасти в топового заднего.
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Ответ malinin
Якученис, думаю, должен вырасти в топового заднего.
Время покажет. Можно и ещё одного американского литовца Индрушайтиса назвать, но что там вырастит из него и Якучиониса через 2-3 года мы можем только догадываться. Будут ли это игроки калибра Ясикявичуса, Мацаса, Карнишоваса или что-то более "бюджетное" в лучшем случае в стиле Йокубайтиса с Сирвидисом.
Там для начала нужно навести порядок в федерации баскетбола. Там такой жук как Бальчунас на полном серьезе говорит : "проблем никаких нет, мы в элите мирового баскетбола".....
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Натурализируйте сильного ПГ и будет вам Олимпиада.
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Ответ felix_r
Натурализируйте сильного ПГ и будет вам Олимпиада.
никогда они на это не пойдут)
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Ответ P@sha
Меня лично разочаровал на олимпийском отборе Сабонис. Такое ощущение, что он начисто врос в свою специфику в НБА и вообще не может приспособиться к ФИБА-баскетболу. Причём сам это ощущает и неуверенностью давит на партнёров.
Сабонис отличный саппортер для хороших маленьких, а таковых у Литвы нет. Он же сотни всех этих замечательный заступов и хэндоффов делает, но если некому их использовать, то конечно он превратится в тыкву.
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Ответ vaslover
У литовцев в нынешние времена нет игроков класса А в задней линии. Юношеские и молодежные сборные не способны попасть в полуфинал Евробаскетов, стали слишком уж психологически слабы и где-то даже стали мягкими как те самые сладкие булочки. Ситуация очень непростая. Настоящим спасением может стать дебют в сборной американского литовца highly rated Матаса Бузелиса, который с ростом 2,08 имеет дриблинг лучше чем все игроки задней линии сборной Литвы вместе взятые. Вся надежда только на него, потому что с нынешними игроками невозможно решать серьезные задачи.
Да нормальный у них состав, уж для попадания на ОИ вполне. Подвёл-то в финале квалификации самый что ни на есть игрок класса А, Сабонис.
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Ответ vaslover
Ну то что Сабонис не соответствует классу А в международном баскетболе уже года как 3-4 не для кого не секрет. В отличии кстати от того же Валанчунаса, которого литовцам действительно очень не хватало и который в международном баскетболе всегда очень органичен. А вот то что литовцы не способны пройти Пуэрто-Рико которые были главным недоразумением на Олимпиаде говорит лично для меня о многом. Они мягко говоря далеко не грекам в Афинах с фриком во главе в квалификации проиграли в последнем решающем владении. Таким сборным как нынешняя Пуэрто-Рико уважающая себя сборная просто не имеет право проигрывать.
Пуэрто_Рико не сборная Колумбии в Перми, у них как раз было преимущество в гардах, которое они грамотно и реализовали в решающем матче и заслуженно отправились на Олимпиаду... Что еще раз говорит о слабости задней линии литовцев. Кто был сильнее в конкретном матче тот и поехал, Литва была слабее и свои козыри не реализовала, тренер видимо тоже не тот.
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Меня лично разочаровал на олимпийском отборе Сабонис. Такое ощущение, что он начисто врос в свою специфику в НБА и вообще не может приспособиться к ФИБА-баскетболу. Причём сам это ощущает и неуверенностью давит на партнёров.
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Ответ felix_r
Поправьте, если ошибаюсь, но сборная Франции автоматически попала на ОИ как хозяйка турнира. Что же касается выступлений на самом турнире, то не смотря на схожую проблему с разыгрывающими, состав у Франции на много сильнее. Многие игроки или играют в НБА, или раньше играли там. А потом домашние трибуны и лояльное судейство тоже ещё никто не отменял.
Состав был посильнее, как и соперники. Литве же оставалось обыграть в финале отбора Пуэрто-Рико, состава для этого вполне хватало. Там подвели имевшиеся лидеры, в первую очередь, конечно, Сабонис.
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Ответ Starkom
Сабонис отличный саппортер для хороших маленьких, а таковых у Литвы нет. Он же сотни всех этих замечательный заступов и хэндоффов делает, но если некому их использовать, то конечно он превратится в тыкву.
На уровне Пуэрто-Рико и Григонис, и Йокубайтис, и Лекавичюс - это качественные игроки. Просто не получилось методичную игру создать вокруг Сабониса и во-многом по его вине, он сильно терялся в ФИБА-шной двойной-тройной опеке.
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