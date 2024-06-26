Трэй Янг хотел бы оказаться в «Лейкерс», «Сперс» или «Пеликанс» в случае обмена

Теги возможные переходы Атланта Лейкерс Новый Орлеан Сан-Антонио НБА Трэй Янг Баскетбол

Трэй Янг определился с местами для продолжения карьеры.

Как сообщает Yahoo! Sports, звездный разыгрывающий «Хоукс» хотел бы оказаться в «Лейкерс», «Сперс» или «Пеликанс» в случае обмена.

Янг заключил с «Атлантой» 5-летний контракт на 212 миллионов долларов в 2022 году. Он может стать свободным агентом в 2026-м благодаря опции игрока.

В 54 матчах сезона-23/24 Янг в среднем набирал 25,7 очка, 10,8 передачи и 2,8 подбора.

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14 комментариев
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Я с детства мечтал побывать в городах с двойными мелодичными названиями: Баден-Баден, Монте-Карло, Буэнос-Айрес. И вот я вырос, и меня отправили в Талды-Курган.
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Ответ xamer 9
Никто вам не мешает побывать в тех городах, которые вы перечислили. Вам даже не понадобиться виза для Аргентины, только ~1000 долларов в один конец для оплаты сначала транспорта до Алматы и оттуда самолет в Буэнос-Айрес. Так что пусть у вас все получится)
Это ж бородатый анекдот
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Трэй заслуживает Лейкерс, а Лейкерс заслуживают Трэя
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трудный обмен
от тех же сперс они потребуют пики отданные за мюррея и что то сверху наверняка
за меньшее смысла менять нет вообще раз франшиза уходит в танк
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Никуда Янга, похоже, не перейдет. Переход Бриджеса, как и 2 года назад обмен Гобера, очень сильно перегревает рынок, и Атланта захочет за Трея полцарства - у него еще два года контракта..
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Задняя линия Янг-Бронни превзойдет все ожидания.
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Ответ Турбомарсоход
Я с детства мечтал побывать в городах с двойными мелодичными названиями: Баден-Баден, Монте-Карло, Буэнос-Айрес. И вот я вырос, и меня отправили в Талды-Курган.
формально request удовлетворен))
вот и янг поедет в «солнечный» детройт
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Ответ Турбомарсоход
Я с детства мечтал побывать в городах с двойными мелодичными названиями: Баден-Баден, Монте-Карло, Буэнос-Айрес. И вот я вырос, и меня отправили в Талды-Курган.
Передавай привет Серику и Берику
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В Пеликанс ?))
Это же днище ещё хуже чем Атланта. В Хокс то ещё за счёт более слабого востока можно на что-то претендовать. А НОП это вообще случайные залётные птицы на первый раунд ПО потолок.
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Ответ Турбомарсоход
Я с детства мечтал побывать в городах с двойными мелодичными названиями: Баден-Баден, Монте-Карло, Буэнос-Айрес. И вот я вырос, и меня отправили в Талды-Курган.
Никто вам не мешает побывать в тех городах, которые вы перечислили. Вам даже не понадобиться виза для Аргентины, только ~1000 долларов в один конец для оплаты сначала транспорта до Алматы и оттуда самолет в Буэнос-Айрес.
Так что пусть у вас все получится)
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Ответ Mr.BadGuy
Трэй заслуживает Лейкерс, а Лейкерс заслуживают Трэя
Тонуть так полностью!
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Ответ Mr.BadGuy
Трэй заслуживает Лейкерс, а Лейкерс заслуживают Трэя
вообще не нравится янг, но ЛАЛ + Янг = <3
+ на тренере говорят толковый мужик! я хочу это смотреть!
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