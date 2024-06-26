Трэй Янг хотел бы оказаться в «Лейкерс», «Сперс» или «Пеликанс» в случае обмена

Трэй Янг определился с местами для продолжения карьеры.

Как сообщает Yahoo! Sports, звездный разыгрывающий «Хоукс» хотел бы оказаться в « », «Сперс» или «Пеликанс» в случае обмена.

Янг заключил с «Атлантой» 5-летний контракт на 212 миллионов долларов в 2022 году. Он может стать свободным агентом в 2026-м благодаря опции игрока.

В 54 матчах сезона-23/24 Янг в среднем набирал 25,7 очка, 10,8 передачи и 2,8 подбора.