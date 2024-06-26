Трэй Янг хотел бы оказаться в «Лейкерс», «Сперс» или «Пеликанс» в случае обмена
Трэй Янг определился с местами для продолжения карьеры.
Как сообщает Yahoo! Sports, звездный разыгрывающий «Хоукс» хотел бы оказаться в «Лейкерс», «Сперс» или «Пеликанс» в случае обмена.
Янг заключил с «Атлантой» 5-летний контракт на 212 миллионов долларов в 2022 году. Он может стать свободным агентом в 2026-м благодаря опции игрока.
В 54 матчах сезона-23/24 Янг в среднем набирал 25,7 очка, 10,8 передачи и 2,8 подбора.
от тех же сперс они потребуют пики отданные за мюррея и что то сверху наверняка
за меньшее смысла менять нет вообще раз франшиза уходит в танк
вот и янг поедет в «солнечный» детройт
Это же днище ещё хуже чем Атланта. В Хокс то ещё за счёт более слабого востока можно на что-то претендовать. А НОП это вообще случайные залётные птицы на первый раунд ПО потолок.
Так что пусть у вас все получится)
+ на тренере говорят толковый мужик! я хочу это смотреть!