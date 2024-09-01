Джуда Минц присоединился к «Филадельфии», подписав негарантированный контракт

«Филадельфия» подписала контракт с Джудой Минцем

Защитник (21 год, 190 см) подписал с клубом негарантированный контракт по форме Exhibit 10. Минц провел 8 матчей за «Сиксерс» в Летних лигах этого года, набирая 9,5 очка и 1,5 передачи в среднем.

Защитник отыграл 2 года в NCAA за Сиракьюз. На его счету в сезоне-2023/24 – 18,8 очка, 3,2 подбора, 4,4 передачи и 2,1 перехвата в среднем за матч.