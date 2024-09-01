«Барселона» провела первый матч в новом составе, разгромив «Бэйцзин Дакс» во время выездного турне в Китае (99:57)
«Барселона» опробовала свой новый состав
Команда Жоана Пеньярройи одержала убедительную победу над «Бэйцзин Дакс» со счетом 99:57. Ключевые новички клуба сумели показать себя на площадке. Джастин Андерсон набрал 12 очков, Кевин Пантер – 10. Хуан Нуньес добавил 6 передач к своим 4 очкам. Центровой Юссуфа Фалль был близок к дабл-даблу (9+9). Чимези Мету ограничился 5 очками.
Лидерами по результативности стали Алекс Абринес (14) и Уилли Эрнангомес (13).
Следующим соперником в рамках визита в Китай станет «Жирона».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Барселоны»
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