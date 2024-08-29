Ян Веселы не сможет принять участие в товарищеских матчах «Барселоны» в Китае после операции в связи с аппендицитом

Ян Веселы отправился с «Барселоной» в турне в Китай

Чешский форвард перенес операцию в связи с аппендицитом. Баскетболист проходит период восстановления и не сможет принять участие в товарищеских матчах с «Пекином» и «Жироной».

«Барселона » внесла значительные изменения в состав после неудачного сезона и обкатывает новую команду под руководством главного тренера Жоана Пеньярройи.