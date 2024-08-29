Ян Веселы не сможет принять участие в товарищеских матчах «Барселоны» в Китае после операции в связи с аппендицитом
Ян Веселы отправился с «Барселоной» в турне в Китай
Чешский форвард перенес операцию в связи с аппендицитом. Баскетболист проходит период восстановления и не сможет принять участие в товарищеских матчах с «Пекином» и «Жироной».
«Барселона» внесла значительные изменения в состав после неудачного сезона и обкатывает новую команду под руководством главного тренера Жоана Пеньярройи.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Барселоны»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости