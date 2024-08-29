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  • «Не хотел быть одним из этих однократных «оллстаров». Демар Дерозан случайно подколол Джеффа Тига во время совместного подкаста
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«Не хотел быть одним из этих однократных «оллстаров». Демар Дерозан случайно подколол Джеффа Тига во время совместного подкаста

Демар Дерозан ненамеренно подколол Джеффа Тига во время подкаста.

«Повредил пах после семи первых матчей сезона (2014/15, «Торонто»). Был очень расстроен, потому что мы только начали хорошо играть вместе. Годом ранее я попал на Матч всех звезд. Я переживал, не хотел быть одним из этих ниггеров – однократных «оллстаров», – рассказал форвард в подкасте Club520podcast с участием Джеффа Тига, вызвав истерический хохот участников.

«Давай, мужик, расскажи свою историю», – посмеялся соведущий Брэндон Хендрикс.

Защитник Джефф Тиг участвовал в Матче всех звезд один раз в составе «Атланты» в сезоне-2014/15 НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Legion Hoops в сети X
logoАтланта
logoТоронто
logoНБА
logoМатч всех звезд НБА
logoДемар Дерозан
logoДжефф Тиг
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