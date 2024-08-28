Энджел Риз объявила о запуске собственного подкаста

У Энджел Риз будет собственный подкаст

Новичок «Чикаго » во вторник анонсировала выход шоу Unapologetically Angel.

Новые эпизоды будут выходить каждый четверг, начиная с 5 сентября.

Риз выступала одной из самых заметных представительниц женского баскетбола еще во времена выступления в NCAA, а после дебюта в женской НБА лишь укрепилась в этом статусе.

Изображение: Unapologetically Angel