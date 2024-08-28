Энджел Риз объявила о запуске собственного подкаста
У Энджел Риз будет собственный подкаст
Новичок «Чикаго» во вторник анонсировала выход шоу Unapologetically Angel.
Новые эпизоды будут выходить каждый четверг, начиная с 5 сентября.
Риз выступала одной из самых заметных представительниц женского баскетбола еще во времена выступления в NCAA, а после дебюта в женской НБА лишь укрепилась в этом статусе.
Изображение: Unapologetically Angel
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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