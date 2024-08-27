Сэйбен Ли продолжит карьеру в «Манисе»
Сэйбен Ли перебрался в Европу
Разыгрывающий (25 лет, 188 см) будет выступать за «Манису» в чемпионате Турции и Лиге чемпионов в сезоне-2024/25.
Ли набирал 3 очка, 1,3 передачи и 1,3 подбора в прошлом сезоне за «Санз».
Защитник был выбран 38-м на драфте-2020 НБА и отыграл 134 матча в лиге за «Детройт», «Филадельфию» и «Финикс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurobasket
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