Сэйбен Ли продолжит карьеру в «Манисе»

Сэйбен Ли перебрался в Европу

Разыгрывающий (25 лет, 188 см) будет выступать за «Манису» в чемпионате Турции и Лиге чемпионов в сезоне-2024/25.

Ли набирал 3 очка, 1,3 передачи и 1,3 подбора в прошлом сезоне за «Санз».

Защитник был выбран 38-м на драфте-2020 НБА и отыграл 134 матча в лиге за «Детройт », «Филадельфию» и «Финикс ».