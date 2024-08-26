Рокас Йокубайтис: «Надеюсь хотя бы немного повторить успех Шарунаса Ясикявичюса в «Маккаби»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Барселона чемпионат Израиля Рокас Йокубайтис Баскетбол

Рокас Йокубайтис высказался о сравнених с Шарунасом Ясикявичюсом.

«Это интересно. Я надеюсь, что смогу хотя бы немного повторить то, чего он добился в «Маккаби».

Для меня многое значит возможность оказаться в этой команде. На мне лежит большая ответственность. Я доверяю тренерам. Я жду встречи с болельщиками.

Этот клуб всегда возлагает большие надежды на игроков, требуя от них показать свою лучшую игру. Я ставлю перед собой самые высокие цели», – сказал новобранец «Маккаби Тель-Авив».

Литовский разыгрывающий этим летом перешел из «Барселоны» в «Маккаби», подписав контракт до 2027 года. Ясикявичюс в 2003 году также перебрался из «Барселоны» в «Маккаби».

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1 комментарий
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Очень бы конечно хотелось чтобы у Йокубайтиса все получилось.
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