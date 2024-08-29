Дрю Холидэй о жизни в Бостоне: «До чемпионства я мог куда-нибудь пойти»
Защитник Дрю Холидэй рассказал о жизни в Бостоне.
«Все очень здорово. Мой переход сюда был сумасшедшим. Город принял меня, мы добились многого за такой короткий период времени. Я пришелся к месту.
До чемпионства я мог куда-нибудь пойти, наслаждаться прогулками, все было нормально. Но теперь, куда бы я ни пошел, всегда привлекаю внимание», – улыбнулся Холидэй.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джека Симоне
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