Дрю Холидэй о жизни в Бостоне: «До чемпионства я мог куда-нибудь пойти»

Защитник Дрю Холидэй рассказал о жизни в Бостоне.

«Все очень здорово. Мой переход сюда был сумасшедшим. Город принял меня, мы добились многого за такой короткий период времени. Я пришелся к месту.

До чемпионства я мог куда-нибудь пойти, наслаждаться прогулками, все было нормально. Но теперь, куда бы я ни пошел, всегда привлекаю внимание», – улыбнулся Холидэй .