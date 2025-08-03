Крис Джент – основной кандидат на должность координатора нападения «Нью-Йорка»

Крис Джент может присоединиться к тренерскому штабу «Нью-Йорка».

Ассистента главного тренера «Шарлотт » Крис Джент стал основным кандидатом на должность координатора нападения в штабе нового главного тренера «Никс» Майка Брауна .

Джент, отыгравший один сезон за «Никс», недавно привел «Хорнетс» к победе в Летней лиге.