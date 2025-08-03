Дэнисс Дженкинс подписал двусторонний контракт с «Детройтом»

Дэнисс Дженкинс остался в «Детройте».

«Пистонс» подписали с разыгрывающим защитником (23 года, 193 см) новый двусторонний контракт.

Дженкинс провел семь матчей за «Детройт » в прошлом сезоне, набирая в среднем 1 очко. В 47 матчах в G-лиге защитник набирал в среднем 18,5 очка, 6,1 передачи и 3,5 подбора за 35,7 минут на паркете.

Дженкинс не был выбран на драфте в 2024 году.