Сэм Гриффин подписал контракт с «Меркезефенди»

Сэм Гриффин продолжит карьеру в Турции.

Турецкий «Меркезефенди» объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим (23 года, 191 см).

Гриффин начинал прошлый сезон в греческом «Лаврионе», но перешел в испанскую «Гранаду» по ходу сезона. Защитник набирал в чемпионате Испании 15,2 очка, 1,8 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.