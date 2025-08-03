0

Сэм Гриффин подписал контракт с «Меркезефенди»

Сэм Гриффин продолжит карьеру в Турции.

Турецкий «Меркезефенди» объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим (23 года, 191 см).

Гриффин начинал прошлый сезон в греческом «Лаврионе», но перешел в испанскую «Гранаду» по ходу сезона. Защитник набирал в чемпионате Испании 15,2 очка, 1,8 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

