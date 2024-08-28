Дрю Холидэй: «Тот факт, что «Бостон» сохранил состав, станет преимуществом перед конкурентами»

Дрю Холидэй назвал фактор, который может помочь «Селтикс» удержать титул.

«Тот факт, что «Бостон » сохранил состав, станет преимуществом перед конкурентами.

Считаю, что это сильно нам поможет. Всегда сложно взять чемпионский трофей, но сделать это два раза подряд еще сложнее», – считает защитник «Селтикс».

Единственной потерей «Бостона» стал Святослав Михайлюк , который в межсезонье перешел в «Юту».