Дрю Холидэй: «Тот факт, что «Бостон» сохранил состав, станет преимуществом перед конкурентами»
Дрю Холидэй назвал фактор, который может помочь «Селтикс» удержать титул.
«Тот факт, что «Бостон» сохранил состав, станет преимуществом перед конкурентами.
Считаю, что это сильно нам поможет. Всегда сложно взять чемпионский трофей, но сделать это два раза подряд еще сложнее», – считает защитник «Селтикс».
Единственной потерей «Бостона» стал Святослав Михайлюк, который в межсезонье перешел в «Юту».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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