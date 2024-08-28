Торри Крэйг встречается с рэпершей Megan Thee Stallion

Торри Крэйг и певица Megan Thee Stallion случайно раскрыли свои отношения

Рэп-исполнительница выложила в своем аккаунте видео с игроком «Чикаго », которое позже было удалено. Они лежат в кровати и при помощи жестов отвечают на вопросы о развитии своих романтических отношений.

Когда пару спросили, кто первым признался в любви, Megan Thee Stallion указала на 33-летнего баскетболиста.

Изображение: соцсети Megan Thee Stallion