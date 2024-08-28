  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Фото
2

Торри Крэйг встречается с рэпершей Megan Thee Stallion

Торри Крэйг и певица Megan Thee Stallion случайно раскрыли свои отношения

Рэп-исполнительница выложила в своем аккаунте видео с игроком «Чикаго», которое позже было удалено. Они лежат в кровати и при помощи жестов отвечают на вопросы о развитии своих романтических отношений.

Когда пару спросили, кто первым признался в любви, Megan Thee Stallion указала на 33-летнего баскетболиста. 

Изображение: соцсети Megan Thee Stallion

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
светская хроника
logoЧикаго
logoНБА
Баскетбол - фото
logoТорри Крэйг
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энджел Риз объявила о запуске собственного подкаста
5сегодня, 14:47Фото
Журналисты ESPN Малика Эндрюс и Дэйв Макменамин сыграли свадьбу в День Кобе – 24 августа
1сегодня, 14:32Фото
Коллекционная карточка Майкла Джордана продана за рекордные 2,928 млн долларов
163 июня, 06:13Фото
Два билета с дебютного матча Майкла Джордана в НБА планируется продать за 200-300 тысяч долларов
220 сентября 2022, 08:34Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» – «Коннектикут», «Чикаго» встретится с «Вашингтоном» и другие матчи
44 минуты назад
Джини Басс о зарплате Леброна в 48,7 миллиона долларов: «Выгодная сделка»
10сегодня, 15:30
Андрей Кириленко: «Надеюсь, следующую пятилетку удастся качественно поработать над условиями для резерва»
5сегодня, 14:05
Два сенатора США обвинили НБА в «желании заработать вопреки принципам» в связи с отношениями лиги с руандийским лидером Полем Кагаме
20сегодня, 10:16
Майк Джеймс пропустит первые матчи сезона. Игрок «Монако» восстанавливается после процедуры на спине
сегодня, 09:55
Андрей Кириленко: «Сейчас Россия вне Топ-20 среди сборных»
12сегодня, 09:48
Алекса Аврамович о переходе в ЦСКА: «Хотелось пожить в Москве. Еще я православный, это тоже важный момент»
7сегодня, 09:42
Врач и массажист «Динамо» из Владивостока помогли китайской девочке, которой стало плохо во время перелета
1сегодня, 08:56
Андрей Ватутин: «Зенит» впечатлил серьезными приобретениями. Питерцы снова будут фаворитами сезона»
2сегодня, 08:48
Игроки «Мэверикс» провели мини-лагерь в Лос-Анджелесе. Участвовали 15 баскетболистов, включая Клэя и Кайри
2сегодня, 08:37
Ко всем новостям
Последние новости
Брэндон Дженнингс и Кеньон Мартин считают, что Бонзи Уэллс лучше Дрэймонда Грина
159 минут назад
Энджел Риз объявила о запуске собственного подкаста
5сегодня, 14:47Фото
Журналисты ESPN Малика Эндрюс и Дэйв Макменамин сыграли свадьбу в День Кобе – 24 августа
1сегодня, 14:32Фото
У «Цибоны» в новом сезоне будет два главных тренера
1сегодня, 14:13
Алекса Аврамович об успешном выступлении Сербии на ОИ-2024: «Никто не проявлял эгоизма»
сегодня, 13:30
Мустафа Фалль избежит операции на стопе
1сегодня, 12:02
Ондржей Балвин продолжит карьеру в Китае
сегодня, 11:03
Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум: «Все разговоры, которые мы вели с Полем Кагаме, были посвящены улучшению жизни руандийцев»
2сегодня, 10:26
«Индиана» отчислила Кайла Мангаса и Кэмерона Макгриффа
сегодня, 08:26
Кайри Ирвинг восстанавливается по графику после перелома руки. Он должен вернуться к тренировочному лагерю
сегодня, 07:33