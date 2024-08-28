Торри Крэйг встречается с рэпершей Megan Thee Stallion
Торри Крэйг и певица Megan Thee Stallion случайно раскрыли свои отношения
Рэп-исполнительница выложила в своем аккаунте видео с игроком «Чикаго», которое позже было удалено. Они лежат в кровати и при помощи жестов отвечают на вопросы о развитии своих романтических отношений.
Когда пару спросили, кто первым признался в любви, Megan Thee Stallion указала на 33-летнего баскетболиста.
Изображение: соцсети Megan Thee Stallion
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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