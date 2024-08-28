Журналисты ESPN Малика Эндрюс и Дэйв Макменамин сыграли свадьбу в День Кобе – 24 августа
Журналисты ESPN Малика Эндрюс и Дэйв Макменамин сыграли свадьбу
Церемония состоялась в День Кобе Брайанта – 24 августа (24.08.24), что отсылает к игровым номерам легенды «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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