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Журналисты ESPN Малика Эндрюс и Дэйв Макменамин сыграли свадьбу в День Кобе – 24 августа

Журналисты ESPN Малика Эндрюс и Дэйв Макменамин сыграли свадьбу

Церемония состоялась в День Кобе Брайанта – 24 августа (24.08.24), что отсылает к игровым номерам легенды «Лейкерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
светская хроника
logoКобе Брайант
logoНБА
Баскетбол - фото
ESPN
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