Майк Джеймс подписал продление контракта с «Монако» на 3 года

Майк Джеймс остается в «Монако».

MVP Евролиги сезона-2023/24 подписал трехлетнее соглашение с клубом после трудных переговоров, в процессе которых имя защитника уже связывали с « ».

Джеймс закончил сезон, набирая 18,7 очка, 4,2 подбора и 5,1 передачи в матчах Евролиги. « » уступил « » в 1/4 плей-офф турнира со счетом 2-3. стал лидером Евролиги по количеству набранных очков за карьеру в этом сезоне.

Разыгрывающий помог команде выиграть чемпионат Франции.