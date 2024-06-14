Майк Джеймс подписал продление контракта с «Монако» на 3 года

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Олимпиакос чемпионат Франции Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Майк Джеймс остается в «Монако».

MVP Евролиги сезона-2023/24 подписал трехлетнее соглашение с клубом после трудных переговоров, в процессе которых имя защитника уже связывали с «Олимпиакосом».

Джеймс закончил сезон, набирая 18,7 очка, 4,2 подбора и 5,1 передачи в матчах Евролиги. «Монако» уступил «Фенербахче» в 1/4 плей-офф турнира со счетом 2-3. Майк Джеймс стал лидером Евролиги по количеству набранных очков за карьеру в этом сезоне.

Разыгрывающий помог команде выиграть чемпионат Франции.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Попугал переходом и выбил себе лучшие условия, очевидно
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий