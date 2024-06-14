Майк Джеймс подписал продление контракта с «Монако» на 3 года
Майк Джеймс остается в «Монако».
MVP Евролиги сезона-2023/24 подписал трехлетнее соглашение с клубом после трудных переговоров, в процессе которых имя защитника уже связывали с «Олимпиакосом».
Джеймс закончил сезон, набирая 18,7 очка, 4,2 подбора и 5,1 передачи в матчах Евролиги. «Монако» уступил «Фенербахче» в 1/4 плей-офф турнира со счетом 2-3. Майк Джеймс стал лидером Евролиги по количеству набранных очков за карьеру в этом сезоне.
Разыгрывающий помог команде выиграть чемпионат Франции.