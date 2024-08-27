Шэмс Чарания станет персонажем в NBA 2K25
Шэмс Чарания появится в NBA 2K25
Чарания будет присутствовать в новом релизе видеоигры в роли инсайдера. Он будет озвучивать новости об обменах, комментировать матчи в качестве гостя вместе с Кевином Харланом и примет участие в режиме MyCAREER.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA 2K в сети X
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