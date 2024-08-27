«Нантер» объявил о подписании Джастина Тиллмена

Джастин Тиллмен продолжит карьеру в «Нантере»

Американский форвард (28 лет, 203 см) выступал в прошлом сезоне за AEK, набирая 15,5 очка и 5,4 подбора в среднем в чемпионате Греции.

«Нантер » дошел до 1/4 финала плей-офф чемпионата Франции, где уступил «Бурку».