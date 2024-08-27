«Нантер» объявил о подписании Джастина Тиллмена
Джастин Тиллмен продолжит карьеру в «Нантере»
Американский форвард (28 лет, 203 см) выступал в прошлом сезоне за AEK, набирая 15,5 очка и 5,4 подбора в среднем в чемпионате Греции.
«Нантер» дошел до 1/4 финала плей-офф чемпионата Франции, где уступил «Бурку».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Нантера»
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